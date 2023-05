Ballottaggi, tutti i risultati. In Lombardia bene il centrosinistra

Ai ballottaggi in Lombardia il centrosinistra vince 4 Comuni su 4 (tre in provincia di Milano e uno in provincia di Monza e Brianza), confermandosi dove già governava e togliendo Cologno Monzese al centrodestra.

In provincia di Milano il centrosinistra si aggiudica tutti e tre i Comuni al ballottaggio

In provincia di Milano il centrosinistra si aggiudica tutti e tre i Comuni al ballottaggio, Arese Cologno Monzese e Gorgonzola. Ad Arese è stato eletto sindaco Luca Nuvoli, il candidato sostenuto dal Partito democratico e da due liste civiche con 4210 voti, il 56,52 per cento delle preferenze. Al primo turno aveva raccolto 4151 voti e il 48,47 per cento. Lo sfidante Giovanni Congi, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, si è fermato a 3239 seggi e il 43,48 per cento delle preferenze. Al primo turno erano 2374 voti e il 27,72 per cento.

A Cologno Monzese vince il candidato Stefano Zanelli, sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra e due liste civiche

A Cologno Monzese il candidato Stefano Zanelli, sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra e due liste civiche è stato eletto con 7.317 voti e il 51,27 per cento delle preferenze. Al primo turno, per lui, i voti erano stati 5906, il 35, 22 per cento. Lo sfidante Giuseppe Di Bari, Sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia Noi Moderati, Udc e Lega Padana Lombardia, ha ricevuto 6955 voti e il 48,73 per cento delle preferenze contro i 4463 voti e il 26,62 per cento del primo turno.

A Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi ha ricevuto 4457 voti, 57,74 per cento delle preferenze 425 in piu' del primo turno, quando aveva ricevuto il 47,15 per cento dei voti. Fabio Iannotta, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, due liste civiche e Grande Gorgonzola, espressione di Grande Nord, ha preso 3262 voti e il 42,26 per cento delle preferenze contro i 2145 voti , pari al 25,08 del primo turno.

A Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, eletto sindaco Fabrizio Pagani, candidato sostenuto dal Partito democratico e da tre liste civiche

A Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, Fabrizio Pagani, candidato sostenuto dal Partito democratico e da tre liste civiche è stato eletto sindaco con 4513 voti e il 54 per cento delle preferenze contro i 4351 voti e il 49, 39 per cento delle preferenze del primo turno. La candidata del centrodestra Elena Maggi, sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e la civica che, al primo turno, sosteneva il candidato sindaco Andrea Romano, ha preso 3708 voti e il 45,1 per cento delle preferenze centro i 3697 voti e il 41,97 per cento delle preferenze del primo turno.

Infine a Bema, in provincia di Sondrio il candidato Marco Sutti della lista "Per Bema" e' stato eletto sindaco con 56 voti, e il 56, 7 per cento delle preferenze superando di 13 voti la sfidante Giovanna Passamonti della civica "Visione comune". Il primo turno si era concluso in perfetta parita', 49 a 49. Al ballottaggio gli elettori sono stati 99, contro i 98 del turno precedente.