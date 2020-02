Balotelli, due inchieste: stupro di minore o ricatto hard?

Stupro su una minorenne o ricatto hard ai suoi danni? La Procura di Brescia indaga sulla denuncia fatta da una ragazza di Vicenza, minorenne all'epoca dei fatti, nei confronti di Mario Balotelli. Ma i magistrati vicentini, dal canto loro, hanno chiesto di processare per estorsione Roberto Imparato, avvocato della giovane, che avrebbe chiesto 100mila euro al calciatore per non sporgere denuncia e raccontare tutto ai giornali. Un ricatto in combutta con la ragazza, a sua volta indagata dalla Procura per i minori. Come riporta oggi il Corriere, telefonate, intercettazioni, foto e dichiarazioni incrociate sono al vaglio delle due inchieste parallele.

«Fu una normale richiesta di transazione, come spesso avviene in questi casi per evitare alle vittime di violenza di dover affrontare anche il doloroso peso di un processo. Un legale di Balotelli ci offrì 30 mila euro: rifiutammo», spiega l'avvocato della giovane. La quale racconta di aver visto il calciatore per la prima volta l'11 luglio 2017 a Nizza, dove Balotelli giocava all'epoca. Lei 16enne, lo aveva contattato su Instagram e lui le aveva proposto di uscire. Primo appuntamento in una spiaggia privata con un primo bacio. Le avrebbe proposto di seguirlo in un luogo appartato. «Pensavo non mi sarebbe accaduto nulla di male. Invece non è andata così». Sostiene che l' avrebbe spogliata e spinta ad avere un rapporto. «Io mi sono rifiutata». Poi racconta di una forzatura: «Gli ho chiesto di smetterla ma lui ha continuato. Solo dopo che gliel' ho ripetuto più volte, ha smesso».

SuperMario parla invece di ammiccamenti e provocazioni da parte di lei, che nell' area riservata si sarebbe spogliata: «Mi sembrava disinibita...». E poi, anche sul lungomare, «continuavamo a baciarci e abbiamo iniziato ad avere un altro rapporto... poi mi sono fermato». Nessuna costrizione, insomma. Lo ribadisce anche l' avvocato del centravanti del Brescia, Enrico Baccaro: «Balotelli non ha mai usato violenza nei confronti di quella ragazza». Balotelli aggiunge anche che prima di proseguire la serata, avesse chiesto l'età alla giovane e lei rispose di avere 18 anni mostrando una carta di identità. Sarebbe stata lei ad insistere per vedere il calciatore. Dopo l'estate, la proposta di mediazione dell'avvocato della ragazza, così descritta da Balotelli nell'esposto: «Gli ho intimato di non ricattarmi con la minaccia di rendere pubblica la vicenda... mi ha fatto sapere di essere disponibile a un incontro solo se mi presentavo con i soldi. E per questo ho deciso di denunciare».