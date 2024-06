Bambina di 11 anni rischi di annegare in piscina, gravissima

E' ricoverata in prognosi riservata nel reparto pediatrico di terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII la bambina di 11 anni che ha accusato un malore ed e' stata soccorso in acqua immediatamente da un bagnino. La giovane di Caravaggio e origini senegalesi era nell'impianto per una gita organizzata dall'oratorio con altri bambini. Le indagini sono affidate alla polizia locale di Inzago. Dalle prime informazioni si ritiene che la bambina abbia avuto un malore ma non e' chiaro se fosse gia' in una delle vasche dell'impianto Parco Aquaneva o vi sia caduta dentro. Oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Inzago, che sta svolgendo gli accertamenti.