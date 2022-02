Bambino di sette anni muore dopo l'incidente stradale con la mamma

Non ce l'ha fatta il bambino di sette anni rimasto coinvolto in un tragico incidente d'auto nel pomeriggio del 26 gennaio a Locate Triulzi, nel Milanese. Il piccolo era a bordo con la mamma di 40 anni. La sua vettura si è scontrata con una seconda auto, con a bordo una donna di 41 anni con il figlio di 10 anni, e poi entrambe le vetture erano finite contro un mezzo guidato da un 60enne.

Bambino di sette anni morto in un incidente stradale: ha lottato una settimana

Tutte le persone coinvolte erano state ferite in modo lieve, tranne il bambino di sette anni, soccorso in arresto cardiocircolatorio: rianimato, era stato portato prima all'Humanitas e poi trasferito a Bergamo. Il bambino ha lottato per una intera settimana ma ieri, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

Incidente mortale a Locate, la madre indagata per omicidio colposo

Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Triulzi, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica della tragedia. Dalle ricostruzioni parrebbe che è stata proprio la vettura della mamma del bambino a compiere una invasione di carreggiata. Per questo la donna è indagata per omicidio colposo.