Bambino rischia di soffocare, lo salva il giovane vicino di casa in dad

Si è allontanato dallo schermo del computer nel bel mezzo di una interrogazione di storia. Ma il 20enne Simone Mantovani, studente dell'istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano, aveva davvero una valida giustificazione per interrompere il collegamento in dad con la sua scuola: si è infatti precipitato a salvare la vita a un bambino di tre anni suo vicino di casa. Il giovane ha raccontato la sua vicenda al Corriere, riferendo di aver sentito delle urla provenire dall'appartamento a fianco del suo. "Aiuto, sta soffocando!", l'allarme lanciato dalla nonna del piccolo. Mantovani, in contatto telefonico con il personale sanitario, ha eseguito la manovra di Heimlich per disostruire le vie respiratorie del bambino, che aveva inghiottito una pallina di plastica mentre stava giocando. "Passo molto tempo sui social - ha raccontato - e una volta ho visto un video in cui dei ragazzi praticavano questa manovra per soccorrere chi sta soffocando, allora ho preso il piccolo, che conosco benissimo, l' ho visto praticamente nascere, e l'ho fatta su di lui". Il bambino era già cianotico e con la schiuma alla bocca, l'intervento del 20enne è stato provvidenziale e decisivo. Tutto risolto anche con la scuola, che anzi riconscerà un premio al proprio studente.