Banca Progetto, Andrea Varese nuovo ad dopo le dimissioni di Fiorentino

Il consiglio di amministrazione di Banca Progetto, presieduto da Massimo Capuano, ha nominato Andrea Varese nuovo amministratore delegato, cooptandolo nel board. La decisione arriva dopo le dimissioni di Paolo Fiorentino, rassegnate lo scorso 26 febbraio. In una nota, la banca sottolinea l’esperienza consolidata di Varese, che ha ricoperto ruoli di vertice in Italia e all’estero presso realtà di primo piano come Fiat e Unicredit.

"Affronto questa sfida con grande ottimismo e determinazione, certo di poter contribuire al rafforzamento del posizionamento della banca. Continueremo a lavorare per offrire soluzioni finanziarie innovative e personalizzate per imprese e privati, nel solco della strategia di sviluppo avviata negli ultimi anni", ha dichiarato il nuovo amministratore delegato.