Bancarotta, Coppola verso l'estradizione lancia la petizione: "Libero subito"

Coppola verso l'estradizione lancia la petizione: "Libero subito"

Sull'immobiliarista Danilo Coppola pende una richiesta di estradizione. Ma l'imprenditore romano, protagonista della stagione dei 'furbetti del quartierino' condannato in via definitiva per bancarotta venerdi' scorso, su Instagram rilancia una petizione avviata da qualcuno su Change.org nella quale intitolata "Danilo Coppola libero subito". Sui social l'imprenditore invoca da settimane la propria innocenza attraverso diversi video.

"Coppola libero", la petizione su Change.org: "Un grande imprenditore e un uomo innocente"

Enfatici i toni della petizione online, sostenuta al momento da 175 persone: "Dopo 15 anni di accanimento giudiziario é arrivato il momento di sostenere il Dr. Danilo Coppola condannato ingiustamente, le prove che ha prodotto sono più che sufficienti per rendersi chiaramente conto che é un uomo Innocente, e non si può rinchiudere un uomo Innocente, padre di famiglia e grande Imprenditore capace di fare Impresa e condannarlo a 7 anni come se fosse un Killer! Giustizia per il Dr. Danilo Coppola"

Dove si trova Coppola? Svizzera o Dubai

Ma con ogni probabilità la Procura di Milano, arrivati gli atti della Cassazione, iscriverà il procedimento di esecuzione pena emettendo un ordine di carcerazione. Coppola risultava latitante in Svizzera, ma secondo quanto riferisce Ansa l'immobiliarista potrebbe trovarsi ora a Dubai. E non sembra intenzionato a costituirsi.