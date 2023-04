Bancarotta fraudolenta, arrestato imprenditore a Varese

Un imprenditore della provincia di Varese è stato arrestato ed è ai domiciliari per bancarotta fraudolenta. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Varese hanno arrestato l'uomo, amministratore di fatto di una società, sulla base di una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura bustocca al termine di un’indagine per reati di natura fallimentare.

L'indagine è nata dalla sentenza di fallimento di una società attiva in campo energetico

L'indagine è nata dalla sentenza di fallimento, da parte del tribunale di Busto Arsizio, che riguardava una società attiva nella realizzazione e commercializzazione di progetti in campo energetico con sede a Besnate (Va). Il passivo accertato dal curatore fallimentare è risultato pari a circa 2,8 milioni di euro nella maggior parte per debiti con l’Erario (pari a 1,8 milioni)