Bancarotta fraudolenta, Loro Piana a processo a Milano

L'imprenditore del lusso Pier Luigi Loro Piana a processo a Milano. Il 70enne è accusato del concorso nella bancarotta fraudolenta della Maico Prefabbricati, dichiarata fallita dal tribunale del capoluogo lombardo nell'aprile del 2018. Come riferisce Ansa, il rinvio a giudizio e' stato disposto dal giudice dell'udienza preliminare Giulio Fanales.

Loro Piana, 5,1 milioni distratti dalla Maico "senza valida ragione economica"

Secondo l'inchiesta della procura a una societa', di cui Loro Piana era legale rappresentante, sarebbero stati versati nel 2015 circa 5,1 milioni di euro distratti dalla Maico, in cui Loro Piana compariva come socio di riferimento. Il bonifico - stando agli accertamenti della GdF e del pm Donata Costa sarebbe stato effettuato "senza valida ragione economica" in quanto le due societa' non avevano rapporti commerciali. Il dibattimento per Loro Piana, difeso dagli avvocati Paola Severino e Fabio Cagnola, si aprira' il prossimo 20 ottobre davanti alla prima sezione penale del tribunale.