Bancarotta: Gdf sequestra sede centrale eCampus a Como

Il gip del tribunale di Roma Ezio Demizia ha disposto il sequestro (per un valore di 6,2 milioni di euro) degli immobili di Novedrate (Como), dove si trova la sede centrale dell'universita' telematica e-Campus, riconducibile a Francesco Polidori, l'imprenditore umbro finito oggi ai domiciliari per il fallimento di due societa'. "Gli immobili - si legge nel provvedimento del giudice che e' stato eseguito dalla Guardia di Finanza - sono stati acquisiti con somme di denaro provenienti dalle distrazioni in danno della fallita Cesd e quindi costituiscono il diretto reimpiego del profitto del delitto di distrazione perche' definitivamente entrati nella titolarita' della societa' acquirente, mediante le somme distratte dalla Cesd e impiegate per estinguere il mutuo/finanziamento acceso presso le banche per il loro acquisto".

Fonti investigative precisano che, al di la' del sequestro degli immobili della sede di Novedrate, l'attivita' aziendale e didattica dell'universita' eCampus non e' stata bloccata ne' toccata dal provvedimento del gip.