Bancarotta: sequestrati 15 mln a immobiliarista nel Quadrilatero della moda

Un appartamento da 7 milioni di euro e uno da 4 milioni in zona San Babila a Milano, nel "Quadrilatero della moda" a due passi da via Montenapoleone oltre a 3 milioni in credito bancario. E' quello che la guardia di finanza di Milano (Nucleo di polizia economico finanziaria) ha sequestrato ad un'immobiliarista milanese, Nicoletta Elisa Altieri, in seguito ad un'operazione coordinata dalla pm Donata Patricia Costa e in esecuzione di un provvedimento del gip. L'indagine della Gdf, che ha portato al sequestro di beni per un totale di quasi 15 milioni (tre in tutto gli immobili sequestrati) e' partita dal fallimento della societa' Santa Marinella Sas. La titolare (che in questo caso si definisce 'socia accomandataria') era proprio Altieri, che aveva accumulato tra il 2010 e il 2019 una montagna di debiti anche nei confronti del fisco. Tuttavia, poco prima della dichiarazione di fallimento sua e della societa' - hanno ricostruito i militari - la donna ha prelevato dai conti correnti della ditta oltre 1,2 milioni di euro e ha intestato gli immobili di Corso Matteotti ad una fiduciaria anonima lussemburghese.

Un'azione che ha configurato il reato di bancarotta fraudolenta, e che ha portato gli investigatori a ricostruire che l'intestataria del paradiso fiscale era di fatto la stessa imprenditrice. Non solo: l'operazione aveva fatto si' che su alcuni altri stabili dell'immobiliare fosse riconosciuto un credito in forma di ipoteca da parte di una banca svizzera, la Pkb. Una volta azionato il credito gli immobili sarebbero stati pero' venduti a terze persone, tanto che erano stati messi all'asta dal Tribunale di Milano, e rischiavano di uscire definitivamente dal patrimonio dell'imprenditrice. Motivo per cui e' intervenuta l'autorita' giudiziaria. Altieri e' infatti indagata per bancarotta, perche' con questa operazione ha ingiustamente diminuito il suo patrimonio su cui invece si sarebbero potuti rivalere i suoi creditori e lo stesso Erario.