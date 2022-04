Bando trasporto pubblico a Milano, Sala: "Non ci sarebbe la fila..."

"Non sono certissimo che ci sarebbe oggi una corsa a partecipare per gestire il trasporto pubblico, dando come vincolo che il prezzo e' questo": così il sindaco di Milano Giuseppe Sala partendo dal costo del biglietto a due euro. Tariffa che secondo il primo cittadino non rende facile garantire l'equilibrio economico dell'operatore: "Questo e' un vantaggio del servizio pubblico e di Atm perche' c'e' dietro il Comune se non si garantisce l'equilibrio economico", le sue parole registrate da Nova.

Trasporto pubblico Milano, Sala: "Si facciano bene i conti..."

"Prima di procedere a gare - ha aggiunto Sala - e immaginare che tutti siano li' a correre a prendere il trasporto pubblico a Milano, io vorrei che si facessero bene i conti". "La vera questione e' quella se il servizio di trasporto pubblico debba essere assegnato a un solo operatore oppure possa essere suddiviso in piu' parti. Alcune grandi citta', come Parigi, lo segmentano e Atm sta partecipando a una gara per una nuova linea", ha concluso il sindaco.

