Barbara D'Urso ricorda Berlusconi: "Per 45 anni nella mia vita". VIDEO

Barbara D'Urso ricorda Berlusconi: "Per 45 anni nella mia vita"

"Era - anzi è - una persona geniale, divertente, gentile". Così Barbara D'Urso ha ricordato Silvio Berlusconi in Duomo a Milano. "Mi mancherà tantissimo la sua energia, la sua precisione, la perfezione nei dettagli. E' sempre stato presente per 45 anni nella mia vita, nell'ombra. Mi diceva di non lasciare mai l'azienda. Ed è quello che ho fatto. Ai tempi del Covid - ha ricordato la conduttrice - mi chiamava per ringraziarmi. E' stato sempre presente, discreto ed autoironico".