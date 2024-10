Barberis (ExpoTraining), "Formazione, il mismatch di competenze costa all'Italia quasi il 3% del PIL"

“Siamo giunti alla 13esima edizione, e quest’anno l'obiettivo di ExpoTraining è creare un albero di transizione fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, ovvero far sì che i giovani del futuro posseggano le competenze che sono richieste oggi dalle aziende al fine proprio di superare il mismatch. Oggi 28 e domani, 29 ottobre, saranno presenti circa 30.000 studenti, abbiamo coinvolto 500 scuole, 20 università, tutti i Ministeri e questa è già una grande risposta al problema atavico del mismatch, che costa al Paese quasi 3 punti percentuali di PIL. Dobbiamo invertire la tendenza perché questo gap costituisce un ‘cancro’ all'economia che non può essere curato con l’aspirina. Dobbiamo strutturare una cura efficiente e non si può che partire dalle scuole. Le aziende devono entrare nelle scuole e non a caso il ministro Valditara ha lanciato la riforma 4+2 con l’obiettivo di far entrare i giovani prima nel mondo del lavoro. Le nuove formule degli ITS Academy mirano esattamente a questo, a realizzare una formazione mirata aderente alle richieste delle aziende”. Così ai microfoni di agenzie e tv il Presidente di ExpoTraining, Carlo Barberis, a margine della cerimonia di apertura della Fiera ExpoTraining 2024 in corso alla Sala Leonardo presso Milano Rho Fiera.