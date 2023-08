"Basta abiti provocanti in oratorio": il decalogo del parroco

Stop a pantaloncini corti, canottiere scollate, pance scoperte. Don Angelo Piccinelli, parroco di Soresina, provincia di Cremona, ha stilato un decalogo con il dress code da tenere in oratorio. E lo ha diffuso con una lettera inviata alla comunità per evitare "l'esibizione delle forme" e la "provocazione erotica". Un provvedimento che si ispira ai principi di "decenza, decoro e senso del pudore (...) per arginare il fenomeno del malcostume. Evidentemente il degrado e la mancanza di senso del pudore stanno colmando la misura".

Soresina: in oratorio vietato anche giocare a torso nudo

Come chiarito in una intervista al quotidiano Il Giorno, le regole valgono per ragazze e ragazzi, per educatori e per frequentatori. Vietato anche giocare a torso nudo: "Si indossa la maglietta anche quando si torna, esausti di divertimento, dalla piscina. Il caldo c'è per tutti. Da che mondo è mondo. E non solo a Soresina".