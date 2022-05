Bastonate in viale Certosa a Milano, tre feriti in codice giallo



Una rissa a colpi di bastoni ha provocato tre feriti in viale Certosa, come riporta l'Ansa. E' accaduto verso le 15.30 di venerdì 6 maggio.

Due uomini ricoverati in codice giallo

Intervenuti sul posto due ambulanze del 118 e una volante della polizia di Stato. I protagonisti della rissa sono tutti finiti in ospedale: un ragazzo straniero di 25 anni è in codice giallo, a causa di un trauma cranico, all'ospedale San Carlo di Milano. In giallo anche un 41enne straniero per traumi alla testa e agli arti, ricoverato al Fatebenefratelli dove è stato portato anche un 38enne per una contusione alla testa e leggeri traumi a schiena e mano.

Forse coinvolto anche un 60enne

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la lite a cui avrebbe partecipato anche un 60enne straniero che, però, avrebbe rifiutato le cure e che sarebbe stato trattenuto dagli agenti.