Battesimo per ITA, atterrato il primo volo Milano-Bari

Battesimo per la nuova compagnia aerea. Il primo volo ITA AZ 1637 Milano Linate-Bari: decollato da Milano Linate alle 6:20, è atterrato alle 7.39 con 6 minuti di anticipo sull'orario programmato. Sull'aeromobile le divise dell'equipaggio sono ancora quelle dell'Alitalia.

Oggi la nuova compagnia dovrebbe operare 191 voli: 24 nazionali e 56 internazionali. Anche se la maggior parte dei voli saranno operati fra Roma MILANO, nel primo giorno di attività di Ita si volerà anche su mete internazionali: saranno operati 3 voli da MILANO a Bruxelles, tre da MILANO a Parigi, due da Roma verso Amsterdam e due verso Parigi, uno da Roma per Francoforte, Monaco, Londra, Madrid, Nizza, Tunisi. I voli saranno operati con degli Airbus e in volo ci sarà anche l'aereo con livrea celebrativa born in 2021.