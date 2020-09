Battisti: "Volevano trasferirmi con i jihadisti, ho rifiutato"

"Oggi volevano trasferirmi coi jihadisti. Al mio rifiuto hanno minacciato di usare la forza (...) Se poi il ministero decidera' che devo andare coi jihadisti mi ci porteranno con la forza". Così parlava ai suoi familiari Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac in carcere a Rossano. L'audio è stato registrato dai suoi stessi parenti nel corso della telefonata settimanale e poi affidato al legale di Battisti, Davide Steccanella. l'audio prosegue: "Poi hanno deciso di avvisare prima il ministero mandando una dichiarazione dove io ribadisco le minacce ricevute dall'Isis, da Al Qaeda nel 2004 e nel 2015, piu' il libro che ho in corso che tratta della Siria". Battisti conclude prevedendo di prendere un altro rapporto disciplinare per rifiuto. "Dicono - aggiunge ancora l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo - anche di avere il famoso parere favorevole dell'antiterrorismo che invece si dice non esiste. Pare che invece esista, dicono loro"