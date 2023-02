Bcube e Findus presentano “Seascape”

Il problema dell’inquinamento marino è sempre maggiore, per questo Findus si impegna da anni in attività di recupero dei rifiuti dagli Oceani e dai Mari del Mondo, e quest’anno ha avviato una collaborazione con Ogyre, prima piattaforma globale per il recupero dei rifiuti dal mare, con l’obiettivo di raccogliere in 12 mesi 6.000 kg di rifiuti, equivalenti a 600.000 bottiglie di plastica.

Da questa collaborazione è nata l’esigenza di coinvolgere le persone sul tema, soprattutto chi non ne è consapevole e vive in luoghi distanti dal mare, come Milano. Per questo BCube, l’agenzia di branded content di Publicis Groupe, ha ideato Seascape, un’installazione letteralmente immersiva che ha fatto vivere ai suoi spettatori un’esperienza “Come un pesce nell’acqua”, rendendo più che mai visibile il problema dei rifiuti marini. Un problema da cui è possibile uscire perché il futuro degli Oceani è tutto nelle nostre mani.

Oltre 1000 persone hanno visitato i 3 container marittimi collegati



Dal 25 al 29 gennaio in Piazza XXV Aprile, uno dei crocevia più rappresentativi della città di Milano, oltre 1000 persone hanno visitato i 3 container marittimi collegati in un percorso che simula l’immersione in un mare affollato da rifiuti per sensibilizzare le persone sul tema in modo diretto e concreto, sottolineando l’importanza delle collaborazioni volte ad attività di recupero e alla salvaguardia dei nostri mari.