Be: accordo per avere il 55% di una società di management consulting svizzera

Be Shaping the Future S.p.A. ("Be") continua a crescere e a rafforzare il proprio "Portafoglio di Servizi Professionali per l'Industria dei Servizi Finanziaria" in Europa. Be ha infatti raggiunto un accordo preliminare per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di una società di Management Consulting basata in Svizzera – specializzata nella Financial Industry - con circa 9 milioni di euro di fatturato. L'operazione rafforza significativamente la presenza di Be nella Repubblica Elvetica e nell'intera regione DACH, dove già possiede, prima di questa operazione, sette diverse società ad alta specializzazione – 4 in Germania, 2 in Austria e 1 in Svizzera – con un volume d'affari complessivo di circa 60 milioni di euro e una forza lavoro totale di 350 professionisti. L'integrazione dei servizi forniti dalla nuova realtà – in una delle location più importanti e iconiche per questa industria – all'interno della più ampia offerta di Be nella regione sono stati identificati come il principale razionale dell'acquisizione a ciò si aggiunga l'opportunità di far leva sul cross selling su primarie Istituzioni Finanziarie – riconosciute a livello globale – già tra i clienti di Be in altri paesi.

L'accordo prevede che Be acquisisca il 55% del capitale sociale della società nel terzo trimestre del 2021. Con riserva di due diligence, il prezzo previsto sarà di 4,7 milioni di euro a fronte di un EBITDA della società di 1,14 milioni di euro e di una PFN positiva di 0,9 milioni di euro. Il prezzo per il 55% iniziale sarà parzialmente pagato al closing e poi definitivamente adeguato alla fine dell'anno fiscale 2021 in base alla performance media dell'EBITDA raggiunto dalla società nel 2020 e 2021. L’operazione sarà finanziata attingendo a mezzi propri della società. Gli attuali amministratori delegati resteranno azionisti di minoranza della società target e si sono impegnati a guidare la crescita dell'azienda. Be completerà poi l'acquisizione delle azioni rimanenti attraverso una struttura di opzioni Put/Call da esercitare nei prossimi anni. Maggiori informazioni sull’operazione saranno fornite in fase di closing.