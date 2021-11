Be acquisisce il 51% di Crispy Bacon

Be Shaping The Future S.p.A., società quotata alsegmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha finalizzato l’acquisto del 51% del capitale sociale di Crispy Bacon S.r.l., società con elevata specializzazione nel design UX/UI, nello sviluppo web-mobile e nelle infrastrutture cloud. Crispy con sede a Marostica, Milano e Tirana (Albania) ha un team di 85 persone con età media di 29 anni, ma soprattutto ha sviluppato una forte competenza nell’Industria dei Servizi Finanziari -in cui realizza circa il 60% dei ricavi e dove ha già fornito i propri servizi a Intesa Sanpaolo, UniCredit, Widiba, MPS, Unipol, Compass.

La società stima di chiudere il 2021 con un valore della produzione pari a 4,6 ml/€ed un EBITDA di 0,8 ml/€. Il prezzo pagato per il trasferimento della quota è stato pari a 2,3 ml/€, corrispondente ad un valore complessivo dell’azienda pari a 4,5ml/€, comprensivo di una PFN (posizione finanziaria netta) positiva al closing paria 0,740 ml/€.

L’accordo prevede anche un meccanismo di “price adjustment” ed “earn-out” sull’acquisto del 51%, che terrà conto della performance effettiva della società rispettivamente nel 2021 e negli esercizi successivi. Una struttura di Put&Calloptions con scadenza ultima nel 2028 è stata prevista per il completo acquisto della residua quota di capitale.

L’acquisizione avverrà contro cash, in parte con utilizzo di linea di credito di primaria istituzione bancaria. L’accordo prevede di valorizzare al massimo l’attuale management Team che continuerà a guidare l’azienda almeno fino al 2028.

"Siamo davvero contenti di dare il benvenuto al Team Crispy Bacon – afferma Stefano Achermann, CEO di Be – di questi ragazzi ci ha colpito lacompetenza, la vitalità e la voglia di far bene. Siamo convinti di poterli aiutare a crescere ancora e molto velocemente. L’Albania sarà il 12esimo paese di presenza del nostro gruppo e può rappresentare un bacino di attrazione di risorse qualificate per rispondere alle crescenti tensioni delmercato del lavoro domestico. Crispy è la terza azienda del nostro nuovo polo digitale con IQUII e DOOM, di cui integra ulteriormente la gamma dei servizi offerti. Un settore, questo, in cui vogliamo investire ancora.”

"Siamo veramente felici di entrare a far parte di Be – afferma Luca Vidale, uno dei soci fondatori nonché CEO di Crispy Bacon –. L’opportunità che ci è stata offerta coincide con i nostri obiettivi di sempre, ovvero obiettivi di crescita sostenibile accompagnata da una crescita professionale delle nostre risorse. Il Management di Be, da subito, si è approcciato a noi nella maniera più adeguata al nostro stile, ai nostri valori e alle nostre aspettative: con estrema concretezza, trasparenza e, non ultima, una particolare attenzione alle persone. L’ingresso nel nuovo polo digitale di Be rappresenta per noi una opportunità concreta dis oddisfare la nostra innata e continua ricerca di nuove sfide.”