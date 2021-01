Be fa shopping in Germania e si compra Firstwaters GmbH

Be Shaping The Future S.p.A. ("Be" o la Società – BEST.MI), società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario (è anche consulente per la Deutsche Börse), ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dell'86% del capitale sociale di Firstwaters GmbH, società di Management Consulting, con sede a Francoforte e Vienna, per il segmento delle Financial Institutions.



Fondata nel 2000, Firstwaters è azienda riconosciuta con notevole esperienza in progetti di trasformazione della value chain del Corporate & Investment Banking (Front-Office, Pricing/Modelling, Settlement, Accounting, Market Risk Management) per diverse asset class (FX/MM, IRD, CRD, Azioni, Commodities, ecc.) e strumenti finanziari (Spot, ETD, derivati OTC). Le principali dimensioni di Firstwaters sono (Forecast 2020): Ricavi totali €11.7M, EBIT €2.6M, forza lavoro di circa 50 FTE.



"Firstwaters ha tutte le caratteristiche delle società che vogliamo siano parte del nostro Gruppo - afferma Stefano Achermann, CEO di Be - un team affidabile, una presenza maggiore nel nostro secondo mercato di riferimento - la regione DACH – competenze d’eccellenza in materia di trasformazione digitale. Firtstwaters ha un’alta possibilità di interazione e creazione di sinergie con tutte le altre società del nostro Gruppo. Siamo lieti di dare il benvenuto a tutto il team di Firstwaters. Con Marco Fäth, Martin Peter e Swati Buderbach, i tre managing directors, siamo pronti a dar vita ad una grande squadra per rafforzare la nostra leadership.



Firstwaters è ben nota come partner di importanti banche tedesche e austriache per la realizzazione di progetti di trasformazione e di disegno nell’integrazione di sistemi - dichiara Marco Fäth, Fondatore e Amministratore Delegato di Firstwaters – i colloqui intercorsi con il Gruppo Be hanno dimostrato che condividiamo la stessa passione e lo stesso impegno nel servire gli operatori dei mercati finanziari con servizi di consulenza di eccellenza. Ci attendiamo un periodo di crescita accelerata in quanto l'ingresso nel Gruppo Be aprirà un'ampia gamma di opportunità per il nostro business e per i nostri consulenti all'interno e all'esterno del nostro attuale campo di attività. L'accordo prevede l'acquisizione iniziale da parte di Be dell'85,71% del capitale sociale di Firstwaters nel primo trimestre del 2021 a fronte di un prezzo di 10.2 milioni di euro. Il restante capitale sociale rimarrà nelle mani dei due amministratori delegati Marco Fäth e Martin Peter, che continueranno a guidare la crescita dell'azienda. Be completerà l'acquisto delle azioni rimanenti alla fine dell'esercizio 2024. Il prezzo della parte rimanente sarà basato sui risultati della società nel 2022, 2023 e 2024.