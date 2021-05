Be Shaping The Future, inizio 2021 ad alto impatto. Ecco tutti i numeri

Il Consiglio di Amministrazione di Be Shaping The Future S.p.A (in breve Be) quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2021.



Un inizio 2021 ad alto impatto – afferma il CEO Stefano Achermann – +25% Y/Y sul Valore di Produzione, +47% Y/Y di crescita dell’EBITDA e +71% Y/Y sull’EBT. È iniziato il processo di traduzione virtuosa della crescita in sempre maggiore redditività. Le prospettive sull’anno sono solide, con molte nuove opportunità da cogliere. L’ingresso nel gruppo di Firstwaters ha avuto un impatto anche superiore all’atteso dimostrando sin da subito la bontà dell’investimento.



Più in generale tutta la rete estera sta dando segni di forte vitalità e sempre maggiore integrazione. Siamo concentrati nel creare un gruppo sempre più leader al servizio dell’Industria dei Servizi Finanziari e nel segmento del Digital Engagement.”



Principali risultati consolidati al 31 marzo 2021

Il Valore della Produzione è pari a € 51,8 milioni rispetto a € 41,5 milioni al 31 marzo 2020. Le aree di attività Business Consulting e ICT registrano rispettivamente ricavi totali per € 36,6 milioni (€ 29,2 milioni al 31 marzo 2020) e € 12,1 milioni (€ 11,2 milioni al 31 marzo 2020), mentre il settore Business Digital, in precedenza parzialmente incorporato nel settore ICT, acquista evidenza autonoma con ricavi per € 3,1 milioni (€1,1 al 31 marzo 2020). Il valore della produzione realizzato dalle controllate estere si attesta complessivamente a € 17,2 milioni (pari al 33,1% sul totale ricavi), rispetto a € 13,7 milioni registrati al 31 marzo 2020.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a €9,2 milioni, in crescita del 46,9% rispetto al 31 marzo 2020 (€ 6,3 milioni) con un EBITDA margin del 17,8% contro il 15,1% al 31 marzo 2020, riflettendo una combinazione di componenti di Business Consulting e Digital Engagement a margine più elevato, nel business mix.

L’EBIT è pari a € 6,6 milioni, in crescita del 66,5% rispetto al 31 marzo 2020 (€ 4 milioni).

L’Utile ante imposte di pertinenza del Gruppo (EBT) è pari a € 5,8 milioni, in crescita del 70,8% rispetto a € 3,4 milioni al 31 marzo 2020.

L’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a € 29,9 milioni (€ 23,7 milioni al 31 marzo 2020) contro un valore positivo pari ad € 3,3 milioni al 31.12.2020 a causa dell’usuale stagionalità degli incassi, nonché ad uscite straordinarie per M&A avvenute nel trimestre per 11 milioni.

Eventi significativi del primo trimestre 2021

Nel corso del mese di gennaio il Gruppo Be ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dell'86% del capitale sociale di Firstwaters GmbH, società di Management Consulting, con sede a Francoforte e Vienna, per il segmento delle Financial Institutions. L'accordo ha comportato l'acquisizione iniziale da parte di Be dell'85,71% del capitale sociale di Firstwaters nel primo trimestre del 2021 a fronte di un prezzo di 10,2 milioni di euro. Be completerà l'acquisto delle azioni rimanenti alla fine dell'esercizio 2024. Il prezzo della parte rimanente sarà basato sui risultati della società nel 2022, 2023 e 2024.



Nel corso del mese di gennaio il Gruppo Be ha perfezionato l'acquisizione del rimanente 10% del capitale sociale di Be Shaping The Future GmbH. La società gestisce tutte le partecipazioni nell’area Germania, Austria e Svizzera. L’accordo anticipa di quattro anni un passaggio previsto inizialmente al termine dell’esercizio 2024.

Sempre nel mese di gennaio il Gruppo Be ha completato l’acquisto delle quote di minoranza delle società IQUII e Juniper Extensible Solutions per realizzare un polo di soluzioni di Digital Engagement che si ponga come leader in Italia nello specifico settore.

Nel corso del mese di febbraio il Gruppo Be ha acquisito il 60% del capitale sociale di Be Your Essence (“BYE”), startup innovativa a vocazione sociale costituita come Società Benefit e certificata B Corp, nata per iniziativa di Oscar Di Montigny per offrire alle maggiori realtà pubbliche e private del nostro Paese servizi consulenziali in tema di Innovability (nuova disciplina che coniuga innovazione e sostenibilità).

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo

In data 22 aprile 2021 l’Assemblea degli Azionisti si è riunita in prima convocazione in sede ordinaria; deliberando in merito a:

- approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, destinazione dell’utile di esercizio 2020 e distribuzione del dividendo;

- approvazione della relazione sulla remunerazione ex Articolo 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie concessa dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 22 aprile 2020;

- nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società cui è stato affidato l’incarico per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023, composto dai seguenti (3) sindaci effettivi Stefano de Angelis (Presidente), Rosita Francesca Natta, Giuseppe Leoni e dai seguenti (2) sindaci supplenti Susanna Russo, Roberta Pirola.

- conferimento dell’incarico novennale di revisore legale dei conti, oltre che della revisione della DNF consolidata per il triennio 2021-2023, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che a sua volta ha preso atto della raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale uscente, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Nel corso del mese di aprile, la società Juniper S.r.l è stata oggetto di fusione per incorporazione nella società Iquii S.r.l. con effetti civilistici a partire dall’ 1 maggio 2021 e contabili e fiscali retroattivi all’1 gennaio 2021.

Evoluzione prevedibile della gestione

Alla luce dei risultati del periodo e nonostante l’incertezza macroeconomica circa i tempi di riapertura dell’economia a seguito della pandemia di Covid-19 la nostra società sta sperimentando un solido trend di crescita. Al momento si ritiene di poter raggiungere e – con molta probabilità superare - il conseguimento degli obiettivi annuali e più in generale del Piano aziendale 2020-2022. Una più compiuta analisi dello stato della domanda a medio-lungo termine sarà effettuata in sede di Relazione Semestrale.