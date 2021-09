Be Water: il maxi murale di Cattelan alla piscina Cozzi di Milano

"La piscina Cozzi da oggi apparirà così a chi la sceglierà per nuotare": così sui social il sindaco di Milano Beppe Sala presenta l'opera Be Water, realizzata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari (TOILETPAPER Magazine), che "renderà magico un luogo che già oggi è di grande valore artistico e simbolico per lo sport a Milano". Spiega il sindaco: "Cattelan ha raccontato di nuotare proprio nella Piscina Cozzi, quando è nella nostra città, e ha voluto tributare un luogo per lui importante con un'opera straordinaria, di cui gli siamo riconoscenti. Questa operazione è una testimonianza di ciò che Milano sa già essere e che vuole essere ancora di più nel futuro: una città che sappia mescolare le sue tante anime per costruire un'identità fatta di attenzione alle persone con la capacità innovativa e di sperimentazione di nuovi linguaggi artistici e culturali"

