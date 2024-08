Beccaria, ancora tensione in carcere. Bruciato un materasso: agenti intossicati

Beccaria, tensione in carcere. Bruciato un materasso: agenti intossicati

Ancora una notte di tensione al carcere minorile Beccaria di Milano. Cinque agenti di Polizia penitenziaria e tre detenuti sono stati portati in ospedale per una leggera intossicazione, un agente anche per aver ricevuto un colpo alla testa. In una cella, intorno all'una, è stato bruciato un materasso.

Beccaria, intervento di cinque mezzi dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito, dopo l'incendio una ventina di detenuti di quel reparto sono stati portati in cortile per precauzione e vi sono stati disordini durante i quali l'agente ha ricevuto un colpo alla testa. La calma è tornata quando sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri del Nucleo radiomobile ed equipaggi della Volante in aiuto. Cinque i mezzi dei vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme.