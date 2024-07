Carceri: notte di disordini, incendio all'istituto milanese Beccaria

Ancora momenti di tensione nel carcere minorile Beccaria di Milano. La notte scorsa è divampato un incendio in una cella al secondo piano. Ne da notizia Aldo di Giacomo segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, che spiega: "Con l’incendio appiccato la notte scorsa si è sfiorata la tragedia. Solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è riusciti a domare le fiamme all’ interno dell’ istituto. Sono intervenute due autoambulanze che hanno portato due colleghi in codice verde".

Carceri, sindacato di polizia penitenziaria: unica strategia da Milano a Roma

"Vi è una unica strategia dietro i tre incendi in 12 ore in tre diversi istituto minorili (Roma, Nisida e Milano). A Casal del Marmo (Roma) la scintilla di una situazione incandescente è stata una rissa, scatenata da un giovane detenuto che ha dato in escandescenze. A fatica gli agenti della penitenziaria sono riusciti a riportare l'ordine. Attimi convulsi nel corso dei quali è stato chiesto l'ausilio della polizia di Stato che però, pur raggiungendo il carcere, non è intervenuta, restando all'esterno pronta a supportare", ha concluso il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria.