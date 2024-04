Carcere Beccaria, l'ex comandante risponde a gip Milano

Torture al Beccaria, al via interrogatori degli agenti sospesi

Sono iniziati al Palazzo di Giustizia di Milano, davanti al gip Stefania Donadeo, gli interrogatori degli agenti di Polizia penitenziaria sospesi dall'incarico con misura cautelare nell'inchiesta su presunti maltrattamenti e torture nel carcere minorile Beccaria, che ha portato in carcere anche tredici loro colleghi.

L'ex comandante della polizia penitenziaria all'Ipm Beccaria Francesco Ferone ha parlato e risposto per due ore alla gip Stefania Donadeo nell'interrogatorio di garanzia. Il 47enne e' indagato dalla procura di Milano per maltrattamenti e falso sui presunti pestaggi e soprusi commessi dall'autunno 2022 allo scorso marzo nei confronti di una decina di detenuti minorenni. Ferone, accompagnato dal legale, all'uscita dal palazzo di giustizia non ha rilasciato dichiarazioni. Con l'allora comandante a cui viene contestato di aver scritto relazioni di servizio false in quanto "consapevole del metodo violento reiterato dai suoi sottoposti nei confronti dei detenuti e delle plurime aggressioni commesse".