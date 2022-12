Beccaria, trasferiti altrove sette protagonisti dei disordini

Non solo l'evasione di sette giovani: nel giorno di Natale al carcere minorile Beccaria di Milano si sono registrati forti tensioni e disordini. I protagonisti di questi ultimi episodi, come riferisce Ansa, sono già stati trasferiti tutti in altre strutture. Due sono a Catania, gli altri a Bari, Catanzaro, Potenza, Palermo e Caltanissetta.

Nordio sui fatti del Beccaria: "Presto un direttore a tempo pieno"

Sulla situazione venutasi a creare al Beccaria ha parlato il ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Nei prossimi mesi finalmente anche il Beccaria avra' un direttore a tempo pieno: dopo 25 anni dall'ultimo concorso, stanno terminando la formazione i 57 nuovi direttori di carceri entrati a settembre. Ed e' stato creato anche un ruolo specifico per i dirigenti penitenziari della giustizia minorile".

Nordio ha aggiunto: "Stanno poi per essere coperti i vuoti di organico della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna, visto che i nuovi assunti stanno terminando la formazione. Inoltre, le mille assunzioni ottenute per la polizia penitenziaria avranno riflessi positivi anche per gli istituti minorili. Sul fronte dell'edilizia, oltre alla recente ripresa dei lavori proprio al Beccaria, presto sara' pronto il nuovo istituto di Rovigo ed e' stata poi recentemente ristrutturata una palazzina a Castel Marmo". Oltre a questi interventi, il ministro Nordio punta l'attenzione anche sull'importanza della "giustizia riparativa che da' ottimi risultati per i minori e sui tantissimi protocolli messi a punto dal Ministero, per prenderci cura nei modi piu' efficaci possibili dei ragazzi entrati nei circuiti penali".

Beccaria, Nordio: "Istituire un tavolo interministeriale"

Il ministro ha proseguito nel suo ragionamento: "Trovo significativo che i familiari di almeno un ragazzo scappato l'abbiano spinto a costituirsi: e' anche un segno di fiducia nelle nostre istituzioni e nei nostri validissimi operatori". "Da qui dobbiamo riprendere il nostro lavoro - ha aggiunto il guardasigilli - come ho detto gia' in altre occasioni, il contrasto alla devianza giovanile chiama in causa le istituzioni della giustizia, ma anche della scuola, della salute, della cultura, insieme al mondo dell'associazionismo e del terzo settore. E' mia intenzione proporre il prima possibile l'istituzione di un tavolo interministeriale, che coinvolga tutte le istituzioni e il terzo settore, per continuare ad osservare in modo costante il fenomeno della devianza giovanile e individuare soluzioni efficaci anche in termini di prevenzione".