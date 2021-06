Bedori passa a Milano in Comune. Rizzo: "Uniamo le forze per contare di più"

La consigliera comunale Patrizia Bedori lascia il Movimento Cinque Stelle e aderisce a Milano in Comune. Le motivazioni in un lungo post sui social. "Esco dal movimento - spiega Bedori - non posso più far parte di una forza politica che impone scelte sui territori, che ha deciso di far parte del "governo dei migliori" che vota provvedimenti che vanno contro quello che abbiamo sempre professato, che guarda al ceto medio e non più ai bisognosi, che cambia idea sul ponte di Messina, che appoggia le proposte del ministro "grillino" Cingolani su inceneritori e nucleare. Continuerò ad appoggiare i comitati cittadini che in questi anni hanno difeso con le unghie e con i denti il nostro territorio e continuo a credere, insieme al 50% degli attivisti milanesi, che formare il terzo polo sarebbe la soluzione giusta per Milano. Un’alternativa a Sala e al più nefasto centrodestra."

"Devo ringraziare pubblicamente Gabriele Mariani - prosegue - perché quando ormai molti mesi fa in una plenaria del m5s di Milano venne a proporre insieme a "Civica AmbientaLista" l'idea del terzo polo, fu subito disponibile a farsi da parte per trovare un nome condiviso. Un gesto non banale che apprezzai molto. Mise subito al primo posto gli interessi dei cittadini senza egoismi, personalismi e diede uno spessore al senso vero della politica. Purtroppo le direttive nazionali erano e sono altre: diventare l'ennesimo partito di centrosinistra. Mi domando che opposizione seria si troveranno a fare quelli che verranno dopo di me visto che la prospettiva futura è quella di una alleanza organica con il PD."

"Per coerenza con quanto scritto sopra per questi ultimi mesi entrerò nella lista civica Milano In Comune di Basilio Rizzo. E ne sono onorata. Sosterró il candidato sindaco Gabriele Mariani e la sua coalizione che esprime valori e proposte che condivido. In questi 5 anni con Milano In Comune ci siamo trovati spesso vicini in molte battaglie e in aula abbiamo votato gli stessi provvedimenti. Vi consiglio di avvicinarlo e di parlargli. Sarà sicuramente disponibile, ma sopratutto capirete la sottile differenza tra il dire e il fare, tra lo storytelling e l'impegno civico serio", dichiara.

Bedori spiega inoltre di star attraversando un periodo personale complicato per problemi di salute. "È mio dovere dare dei chiarimenti per evitare gossip o informazioni errate che stanno peraltro già circolando. Nei mesi scorsi ho dovuto fare accertamenti sul mio stato di salute e il quadro clinico è risultato davvero complicato a livello oncologico. Ho subito un intervento molto lungo e complicato con due equipe mediche per l'asportazione di due tumori Ora devo affrontarne un terzo con cicli di chemioterapia. Ho taciuto fino ad ora per pudore e per non dover gestire l'ansia di amici, la preoccupazione degli attivisti, il dispiacere di cittadini e colleghi, quindi in questi mesi duri non ho risposto a nessuno e mi scuso, ma in alcuni momenti nella vita c'è bisogno di silenzio. Questi sono i motivi per cui ho deciso di non presentarmi alle prossime amministrative. Qualora venissi eletta non sarei sul pezzo, non potrei seguire i consigli in presenza, almeno per un anno, ma sopratutto non sarei onesta e sincera. Ecco perché vi ho raccontato cose che riguardano la mia sfera privata, per evitare interpretazioni strane che non corrispondono alla realtà, spiega Bedori.

"In primo luogo ringrazio Patrizia per l’onore che ci ha fatto scegliendo di iscriversi al gruppo Milano in Comune. Per un verso è la certificazione della identità di vedute -e quindi del voto conseguente- sulle questioni più rilevanti per la città che sono state portate all’attenzione del Consiglio. Ma è di più. È la volontà –dalla forte valenza per il futuro- di unire le forze per contare di più nella scena politica cittadina in tema di ambiente, urbanistica e tutela del territorio, diritti individuali e sociali, lotta alle diseguaglianze, questione morale. È un percorso di unità che vale soprattutto come proposta ai cittadini in vista delle prossime elezioni. Onestamente non leggo questa scelta come il fatto che Patrizia lasci un gruppo per entrare in un altro, ma come la creazione di un riferimento istituzionale che (finalmente e felicemente!) rende visibile e fruibile come unitario il lavoro che tanti cittadini (elettori 5 anni fa di liste diverse), hanno già fatto insieme da anni nei territori. È un messaggio di unità che ben volentieri Patrizia ed io cercheremo di portare avanti", così Basilio Rizzo commenta la scelta di Patrizia Bedori di aderire a Milano in Comune