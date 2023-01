Belen parcheggia sui binari del tram. E blocca il traffico

A quanto pare - secondo MilanoToday - Belen Rodriguez era talmente accecata dai suoi impegni da non considerare che lasciare l'automobile sulle rotaie avesse potuto creare problemi alla circolazione dei tram. Una volta accortasi del suo errore, la showgirl è andata a spostare l'auto, che nel frattempo stava bloccando il tram con dentro tutti i passeggeri.

La showgirl, però, l'ha passata liscia: nessuna multa per lei. E non è la prima volta che accade, perché Belen, già nel 2017, aveva fatto parlare di sé e dei suoi parcheggi strambi. Quella volta era insieme ad Andrea Iannone, avevano lasciato l'auto su un marciapiede bloccando l'uscita delle altre macchine in sosta.