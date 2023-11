Belvedere di Palazzo Lombardia: 25mila visitatori

Nell'ultima delle cinque aperture al pubblico il belvedere di Palazzo Lombardia ha fatto registrare un altro "sold out", per un totale - tra tutte le giornate programmate - di oltre 25.000 visitatori. "Fa piacere constatare ancora una volta - commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana - come la 'casa di tutti i lombardi' sia apprezzata, diventando meta ambita per moltissime persone. Da qui si puo' ammirare un panorama unico e scattare fotografie davvero eccezionali". A breve ci sara' l'appuntamento 'Insieme e' Natale... a Palazzo Lombardia' con nuove aperture del belvedere e molte altre sorprese per tutto dicembre e inizio gennaio