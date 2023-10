Beppe Sala: "Anche da noi rischio radicalizzazione"

"Il rischio di radicalizzazione c'e' anche qui da noi". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala intervenendo a "Giu' la maschera" in onda su Radio Rai 1, commentando i due arresti per terrorismo ieri a Milano.

Beppe Sala: "Il punto va affrontato: mi sono battuto affinchè ci possano essere le moschee necessarie"

"E' una paura che ritorna". Per Sala, "il punto va affrontato: mi sono battuto - afferma - affinchè ci possano essere le moschee necessarie, due o tre sul territorio di Milano, ovviamente controllate ma non quelle abusive, perchè è piu' facile controllare la situazione. Se su queste cose ci dividiamo, e alla ricerca di voti di consenso, assumiamo posizioni demagogiche non funziona". Il sindaco di Milano conclude: "Sono molto contento dell'arresto di questi due personaggi, ho saputo da questore a cose fatte ed è giusto così, pero' che ci sia da monitorare di piu' la situazione con i tempi che corrono, assolutamente si'".