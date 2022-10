Beppe Sala non andrà da Maran: "Mia presenza non utile"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non sarà all'assemblea degli 'autoconvocati' del Pd, che si terrà domani con l'assessore meneghino Pierfrancesco Maran e l'ex sindaco Giuliano Pisapia per chiedere le primarie per la scelta del candidato alle prossime elezioni regionali in Lombardia. A dirlo lo stesso sindaco Sala, a margine dell'apertura dell'anno accademico dell'Università Bocconi.

Sala: "Credo sia giusto vadano altri assessori"

"Credo sia giusto in questo momento- chiarisce Sala- che lui la faccia, ci vanno altri assessori, è giusto che tengano vivo il dibattito. Ma al momento non penso che sia utile la mia presenza".

Sala: "Regionali, capiremo di più dopo la formazione del Governo"

Il sindaco ha quindi allargato il quadro sulle Regionali: "Dalla formazione del Governo capiremo un poco di più rispetto alla possibilità che Fontana e Moratti rimangano in campo: se non saranno coinvolti nel Governo aumento le possibilità che loro rimangano in campo e potenzialmente potrebbe essere una buona cosa per noi. Ma non bisogna guardare agli altri, bisogna trovare un giusta candidatura e il processo lo vedo così: aspettare le elezioni, avere prima di tutto una base di programma serio e, siccome nasce in Lombardia, ne stiamo parlando tra sindaci. A quel punto bisognerà riflettere su quali sono le alleanze possibili perché parlare di campi stretti o larghi rischia di essere teorico. Bisogna fare delle scelte e alla fine decidere quale processo serve per definire il candidato. Credo che si possa fare tutto abbastanza in fretta anche se non sappiamo ancora quando si andrà a votare".