Beppe Sala, nuovo stadio? "Importante che resti a Milano"

Non c'e' stata nessuna comunicazione ufficiale dalla societa' riguardo alla ipotesi di edificare il nuovo stadio nelle aree ex Snai, ma al sindaco di Milano Giuseppe Sala "interessa una cosa: che San Siro rimanga a Milano". Lo ha affermato parlando con la stampa a margine della presentazione, oggi, del salone del mobile 2023 al teatro Parenti di Milano.

Sala: "Su questa ipotesi mi confronterò con Gerry Cardinale"

"Per questo obiettivo - ha spiegato - sto lavorando da tanto tempo. Quindi potrebbe anche essere una soluzione buona, ma onestamente non ne so ancora nulla. A condizione che sia a Milano per me va sempre bene". A chi gli ha chiesto se abbia incontrato gia' Gerry Cardinale, proprietario del Milan, il Sindaco ha replicato: "No non l'ho incontrato pero' da quello che mi dicono tornera' presto, quando tornerà sarà l'occasione per confrontarci, magari anche su questa ipotesi".