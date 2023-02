Beppe Sala perlpesso: "Ho dubbi sul regionalismo"

"In questo dibattito basato sul regionalismo credo di avere molti dubbi, perché le evoluzioni nascono dalle grandi città che in questa fase storica sono ignorate dal nostro paese e questo è un errore". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della riforma dell'autonomia dal palco della prima giornata di lavori del Festival del Management che si tiene all'Università Bocconi.

Sala: "Credo che sia il momento di riflettere e non fare altri errori"

"Credo che sia il momento di riflettere e non fare altri errori. Dare più poteri e fondi alle Regioni non è discutibile tout court ma prima di farlo bisognerebbe guardare i risultati di vent'anni di regionalismo - ha concluso -. Qualche sorpresa la troveremo, è il momento di essere molto lucidi in questo cambiamento".