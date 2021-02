Bergamaschi (Ats Milano): preoccupa la città; Rt in crescita, allarme scuole

La situazione di Milano "desta un po' di preoccupazioni, di fatto abbiamo un indice Rt che e' passato a 1.16, in costante crescita ormai da diversi giorni, con una situazione soprattutto all'interno delle scuole preoccupante, dove abbiamo il 33% di casi in aumento in una settimana". Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il direttore generale dell'ATS Milano Walter Bergamaschi. "Le scuole - ha aggiunto - hanno sempre un po' anticipato l'epidemia all'interno della popolazione generale, oggi il 13% dei casi sono casi scolastici e quindi stiamo intervenendo per monitorare questa situazione e tenerla sotto controllo. Certamente serve uno sforzo ancora importante di responsabilizzazione di tutti i cittadini".

Per quanto riguarda la situazione vaccini, "i soggetti fragili verranno vaccinati subito dopo le persone con piu' di ottant'anni, che sono la categoria a piu' alto rischio di mortalita' in caso di contagio". Si agira' "con le stesse modalita' con cui si sta operando oggi per gli over 80: attraverso un'adesione massiva a cui seguira' la proposta di appuntamento".

Vaccino: Lombardia, ieri 6513 dosi a over 80, adesioni a 520.000

In Lombardia ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell'ambito della fase '1 ter' 6.281 anziani a cui si aggiungono i 232 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 6.513 dosi somministrate agli over 80. Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente a questa categoria di cittadini 30.867 dosi. La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 6.369 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 12.882 dosi di vaccino anti-Covid in regione. Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 519.707 adesioni, di questi 328.969 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 166.090 si sono rivolti ai farmacisti e 24.648 si sono iscritti tramite i medici di medicina generale. Lo fa sapere in uno nota Regione Lombardia.