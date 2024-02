Bergamo, 17enne muore nel sonno dopo la cena di sushi con il fidanzato

Si sono svolti oggi i funerali di Camilla Ceresoli, 17enne stroncata da un arresto cardiaco nella sua casa a Urgnano, nella Bergamasca, nella notte tra sabato e domenica. Ha raccontato il padre al quotidiano Il Giorno: "Stavamo facendo, come si deve fare, delle analisi e dei controlli però per lo sport era tutto a posto. Sono le aritmie sopraventricolari che hanno causato questo. Sabato sera Camilla era uscita a mangiare il sushi con il suo ragazzo, stava bene. Lei era il mio amore".

La madre della 17enne: "Il cuore di mia figlia ha smesso di battere all'improvviso"

L'Eco di Bergamo ha raccolto invece la testimonianza della madre: "Sabato sera la mia Camilla è uscita a cena con il suo fidanzato. Sono andati a mangiare il sushi a Treviglio. E verso le 23,30, al termine della loro serata, sono andata a prenderla davanti all’Istituto dei Salesiani, la scuola che aveva frequentato alle medie. Nel tornare a casa, ad Urgnano, mi ha detto che avrebbe dormito volentieri, anche fino a tardi, non avendo in programma per quella domenica mattina alcuna partita di pallavolo. Verso mezzogiorno, vedendo che non s’era ancora svegliata, sono andata in camera sua a chiamarla. Sembrava dormisse, ma dandole una carezza mi sono accorta che era fredda. Ho chiamato subito i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Hanno confermato che il cuore di mia figlia aveva smesso di battere all’improvviso. Sono stata l’ultima persona a vederla in vita"