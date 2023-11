Bergamo, al via il potenziamento della stazione

Pronta la gara per l’ammodernamento della stazione di Bergamo. Il bando pubblicato oggi prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per il potenziamento dello scalo ferroviario, quale nodo di servizi e scambio intermodale e per il traffico passeggeri. Più spazi per i viaggiatori e due nuovi attraversamenti pedonali coperti. E ancora spazi verdi, alberature, aree di aggregazione e di sosta. I lavori ammontano a circa 100 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR e con risorse derivanti dal Contratto di Programma tra RFI e MIT.

Salvini: l’intervento conferma determinazione per trasporti ferroviari

Grande soddisfazione è stata espressa dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini: “L’intervento alla stazione di Bergamo conferma la nostra determinazione a rendere sempre più accoglienti e attrattive le stazioni e i trasporti ferroviari. Non mi sfugge l’importanza di intervenire in un’area che troppo spesso è stata al centro di episodi di insicurezza preoccupanti. L’auspicio è che migliorando la struttura possa essere più efficace anche il contrasto al degrado e all’illegalità”. Così una nota del Mit