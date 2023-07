Bergamo e Brescia capitali cultura: 4,8 mln di visitatori

Con 4,8 milioni di visitatori totali nei primi sei mesi dell'anno di Capitale Italiana della Cultura 2023, Bergamo e Brescia hanno registrato un aumento del 48,8% rispetto allo stesso semestre del 2022 (+RPT+ 2022). I pernottamenti nelle città sono cresciuti del 50% rispetto allo stesso periodo del 2022 e l'aumento dell'attrattività è stato confermato anche dal monitoraggio degli Info Point delle due città, con 82mila accessi pari al +48,6% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sono stati oltre 1.100 gli eventi realizzati, pari a una media di 6 appuntamenti al giorno, con il contributo di un migliaio di volontari per l'accoglienza dei visitatori e la promozione delle manifestazioni. L'attrattività dei grandi centri culturali di Bergamo e Brescia è cresciuta del 74% rispetto allo stesso periodo del 2019, con oltre 470mila persone nei musei e gallerie d'arte.

In aumento anche gli spettatori nei teatri, più di 151mila. I dati sono stati presentati questa mattina a Milano durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche i due sindaci. "A Brescia c'è una prevalenza del turismo nazionale - ha osservato il sindaco Giorgio Gori -, mentre a Bergamo prevale quello internazionale forse anche per la vicinanza all'aeroporto". Dopo questi primi risultati, "rilanciamo per la seconda parte dell'anno, che se possibile sarà ancora più ricca di iniziative e di grandi eventi", ha aggiunto il primo cittadino bergamasco. La musica resta protagonista con Raffa in the Sky, in calendario al Teatro Donizetti di Bergamo, un'opera lirica in prima assoluta che si ispira alla figura iconica di Raffaella Carrà, mentre il Grande di Brescia accoglierà l'esibizione della Youth Symphony Orchestra of Ukraine, l'ensemble di giovani ucraini dai 12 ai 22 anni. "I numeri da soli non possono raccontare la meravigliosa complessità di un progetto che per noi è durato tre anni - ha sottolineato il sindaco di Brescia Laura Castelletti -, bresciani e bergamaschi sono partiti senza conoscersi e si sono aggregati attorno a un progetto comune. Si sono creati legami, amicizie e percorsi che avranno un seguito".