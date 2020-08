Bergamo, perde i sensi per punture di vespe: ricoverato



Un brutto pomeriggio ieri per un uomo di 54 anni che pè stato punto da numerose vespe ed e' andato in choc anafilattico: ha riportato piu' punture sul tronco e gli arti inferiori. L'episodio è accaduto in via Salvini a Mezzoldo (Bergamo) .



Le tante punture hanno causato la reazione allergica e l'uomo ha perso conoscenza. Immediati i soccorsi del 118: e' stato trasferito d'urgenza all'ospedale di San Giovanni Bianco in codice giallo.