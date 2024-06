Bergamo: perseguita l'ex, braccialetto elettronico per una 36enne

Bergamo: perseguita ex, braccialetto elettronico per una 36enne

Dal 2018 aveva iniziato a 'perseguitare' il proprio ex, un uomo di 37 anni di Terno d'Isola, anche con pedinamenti e appostamenti, al punto che lui ha presentato una denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo. Per la donna, 36enne italiana, è scattato il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla persona offesa. Per verificare il rispetto della misura cautelare, alla donna viene applicato il braccialetto elettronico.