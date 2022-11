Bergamo, promette un futuro da modella ma abusa di una 15enne

Un sogno che si trasforma in incubo. E' la storia di una ragazza, all'epoca dei fatti 15enne, che ha denunciato di aver subito un abuso da parte di un 61enne, titolare di un'agenzia di formazione per modelle di Gorlago, nel bergamasco. Attualmente, dopo le perquisizioni, l'agenzia è chiusa e - secondo quanto riportano alcuni giornali, il pm ha chiesto per l'uomo 8 anni di carcere per violenza sessuale.