Bergamo: scoperta evasione fiscale da 35milioni, indagati 38 imprenditori edili

Un’indagine condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Bergamo ha rivelato un'evasione fiscale ammontante a oltre 35,2milioni di euro, insieme a 2,7milioni di euro di IVA non versata, tra il 2019 e il 2022. Questo sistema illecito coinvolge 38 imprenditori edili, accusati di aver messo in piedi un sofisticato schema di frode fiscale basato sull’uso di società cartiere che emettevano fatture false nel settore dell'edilizia privata. L'operazione si inquadra in un'inchiesta più ampia, coordinata dalla Procura di Bergamo, che ha portato alla luce condotte illecite perpetrate da un totale di 74 soggetti.

Un complesso sistema di frode

Le indagini hanno rivelato un gruppo criminale ben organizzato che ha permesso a 38 imprese edili di evadere gli oneri fiscali e previdenziali. Gli imprenditori, che continuavano a gestire le loro attività, si avvalevano di società di capitali create ad hoc, amministrate da prestanomi compiacenti. Queste società cartiere, pur apparendo come legittime, avevano il solo scopo di assumere formalmente gli operai, mentre di fatto i lavori erano gestiti dagli imprenditori stessi. Questo ingegnoso schema ha permesso loro di eludere le normative fiscali per anni.

Perquisizioni e sequestri

Nell'ambito dell'inchiesta, già a maggio 2023, le forze dell’ordine avevano arrestato 7 dei principali indagati e sequestrato beni per un valore superiore a 6,6milioni di euro, tra cui contante, quote societarie, immobili e persino un'imbarcazione. Le indagini hanno portato a ben 50 controlli fiscali, rivelando ricavi non dichiarati per oltre 35,2milioni di euro. Con l’attenzione ora rivolta verso i beneficiari di questo sistema illecito, la Guardia di Finanza ha intensificato le ispezioni per smascherare ulteriori casi di evasione fiscale nella regione.