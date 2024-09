Bergamo: scoperta piantagione di cannabis in un'azienda agricola, arrestato il proprietario

Nelle campagne di Canonica d'Adda, i Carabinieri di Fara Gera d’Adda e della Compagnia di Treviglio, con il supporto dell'unità cinofila e del cane 'Gina', hanno portato alla luce una coltivazione di cannabis all'interno di un'azienda agricola. Durante la perquisizione, sono state trovate circa 245 piante di cannabis, sia in coltura che in essiccazione, accompagnate da un sofisticato impianto di riscaldamento. In aggiunta, oltre 1 kg di infiorescenze essiccate e termosaldate, pronte per la vendita, sono state sequestrate. La cannabis era distribuita tra i campi agricoli e le serre dell'azienda.

Cannabis, armi illegali e arresto del titolare

Oltre alla piantagione, i militari hanno rinvenuto un fucile sovrapposto a canne mozze con matricola abrasa e 14 cartucce calibro 12, tutti detenuti illegalmente. Il proprietario, un uomo italiano di 44 anni, era presente durante l'operazione e ha ammesso la responsabilità sia delle piante che delle armi, senza però fornire ulteriori spiegazioni. Tutti i materiali, inclusi l'arma e le munizioni, sono stati sequestrati, e l'uomo è stato arrestato sul posto.