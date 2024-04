Bergamo, si ribalta un camion cisterna carico di acido solforico

Un camion che trasportava acido solforico puro al 98% si è ribaltato all'alba lungo la statale 11 Padana superiore, tra Caravaggio e Mozzanica, nella Bergamasca. La strada è chiusa dalle 5 di questa mattina. Il conducente del mezzo, riferisce Ansa, non ha riportato ferite ed è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, presenti con il nucleo Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico) da Milano e Bergamo. Nell'incidente non c'è stato sversamento di liquido. Il contenuto della cisterna dovrà essere travasato in un altro camion e ciò richiederà diverse ore. Motivo per cui Anas ha chiuso la statale. Il mezzo pesante era diretto a una vicina ditta chimica. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.