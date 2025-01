Bergamo, addetto alla sicurezza di un supermercato ucciso a coltellate in pieno centro

Uomo accoltellato a morte in pieno centro a Bergamo

Omicidio in via Tiraboschi, nel centro di Bergamo, poco prima delle 15.30. L'uomo, di 40 anni, è stato ucciso a coltellate, a pochi passi dal Comune e da Largo Porta Nuova. Sul posto le ambulanze del 118 e le volanti della questura. All'origine ci sarebbe una lite degenerata.

La vittima si chiamava Mamadi Tunkara, era originario del Gambia ed era il responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour: stava arrivando in bici al supermercato, probabilmente per iniziare il turno di lavoro. Arrivato all'altezza del passaggio Pierantonio Cividini, è stato spintonato da un uomo di colore sui 40/45 anni. A quel punto Tunkara è caduto a terra, venendo colpito con tre o quattro coltellate. L'accoltellatore è poi scappato in via Moroni ed è ricercato dalla polizia.