Ragazza accoltellata dall'ex fidanzato in un fast food di Oslo. Il padre: "Mia figlia rischia la vita"

Oslo, studentessa fiorentina accoltellata dall'ex fidanzato in un fast food

Una studentessa fiorentina di 21 anni, Martina Voce, è stata accoltellata venerdì scorso in un fast food a Oslo dall’ex fidanzato norvegese di origini indiane. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, che è rimasto ferito e ora è sotto fermo in ospedale, ha colpito la ragazza alla carotide. La giovane aggredita, a quanto si apprende sarebbe figlia dell'avvocato Carlo Voce noto in città. La ragazza sarebbe stata colpita per 30 volte e avrebbe subito già una prima operazione durata 7 ore, riporta il Corriere Fiorentino.

La studentessa fiorentina è ricoverata in ospedale in condizioni gravi ed è in coma farmacologico: "È ancora a rischio vita ma sono molto fiduciosi", ha dichiarato il padre della ragazza, in un messaggio all'ANSA.

La 21enne aveva interrotto la relazione con l'ex circa due mesi fa, ma lui sembrava aver accettato la fine del rapporto. Venerdì, però, si è presentato al suo posto di lavoro, dove è scattato l'attacco. Tre colleghi, due uomini e una donna, hanno cercato di fermarlo e l’uomo è rimasto ferito.