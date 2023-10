Bergamo, uccide il padre e ferisce la madre: arrestato 35enne

Ha ucciso il padre di 72 anni e ferito gravemente la madre di 66 ieri sera nella loro abitazione a Nembro, in val Seriana, in cui conviveva con i genitori. I carabinieri di Bergamo hanno arrestato in flagranza Matteo Lombardini, 35 anni. L'aggressione al culmine di un litigio e' successo intorno a ora di cena. Il ragazzo sembra fosse in cura per problemi psichici ma su questo aspetto gli investigatori dell'Arma stanno cercando riscontri. La tragedia è avvenuta domenica 29 ottobre.