Berlusconi, dimissioni dall'ospedale in tarda mattinata

Hanno iniziato a riunirsi i giornalisti fuori dai cancelli di via Olgettina 60 da cui e' attesa l'uscita di Silvio Berlusconi. Il leader 86enne, da quanto si apprende da fonti del San Raffaele, dovrebbe essere dimesso in tarda mattinata. Per l'ex presidente del Consiglio oggi e' il 45 esimo giorno di ricovero, per curare la polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Nella struttura ha trascorso 12 giorni in terapia intensiva e i restanti nel reparto ordinario del Padiglione Q. Al suo fianco dal 5 aprile la compagna Marta Fascina.