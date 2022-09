Berlusconi: "Ecco il figlio di Dudù, metà angelo e metà bambino". VIDEO

Berlusconi su TikTok: "Ecco il figlio di Dudù, metà angelo e metà bambino"

Silvio Berlusconi sempre più star di TikTok: i video del leader di Forza Italia, da poco sbarcato sul social, macinano milioni di views. Tra gli ultimi contenuti, un breve filmato in cui Berlusconi presenta il figlio di Dudù, che ha due anni e mezzo e che il patron del Monza descrive come una "via di mezzo tra un angelo e un bambino". Ma in questi giorni Berlusconi ha spaziato a 360 gradi, rivolgendosi naturalmente soprattutto ai giovani. Ecco un'altra chicca: "Ai 18enni non chiedo di presentarmi la fidanzata, ma di andare a votare". Sempre rivolgendosi ai giovani, Berlusconi ha lanciato la sua proposta: "Almeno mille euro al mese di stipendio per ragazzi e ragazze"